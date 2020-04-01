قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن حكومة بلاده لا تقدم المال لتونس هدية أو هبة لا ترد، بل منحتها قرضا ماليا تم الاتفاق عليه قبل عامين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه تم "إدخال الناس في حالة من الفوضى عبر معلومات كاذبة، زعمت بأن الحكومة قررتالآن تخصيص موارد لبلد آخر، في إطار لعبة محصلتها صفر، تضحي بمصالح مواطنينا".
وانتقد الوزير هذه التصرفات، واعتبرها بعيدة كل البعد عن الشعور القومي والموقف الوطني، وقال: "لا أعتقد أن هذا ما نحن بحاجة إليه في خضم حالة الطوارئ الوطنية التي نعيشها".
وذكر الوزير أن ما يتعلق بتونسليس "قرارا ارتجاليا ولا يتسم بالتناقض، بل هو في الواقع عملية بدأت قبل ثلاث سنوات".
وأوضح أن "الأمر يتعلق بتقديم ائتمان لها، ليس هبة أو هدية، كما حاول أحدهم جعل المواطنين في تونس يؤمنون بذلك".
وتابع: "يعود قرار اللجنة المشتركة للتعاون التنموي إلى عام 2018 ويهدف البرنامج في المقام الأول إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الشركات الإيطالية... في تونس لدينا 800 شركة، كثير منها إيطالية تونسية مشتركة، تستفيد من هذا البرنامج".
كانت هذه تفاصيل خبر روما: الائتمان الممنوح لتونس ليس هبة أو هدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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