مقتل 7 مدنيين في أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين، اليوم عندما انفجرت قنبلة بسيارتهم في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. أوضح المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك في تصريح أن الحافلة التي كانوا بها انفجرت بسبب قنبلة زرعت على جانب الطريق بمنطقة جريشك بالإقليم، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة مدنيين آخرين.



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