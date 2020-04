مقتل 103 سوريين خلال مارس

A Turkish military convoy drives on a highway linking Idlib to the Syrian Bab al-Hawa border crossing with Turkey on March 31, 2020. (Photo by Mohammed AL-RIFAI / AFP)

قُتل 103 مدنيين على الأقل خلال مارس في سورية في أدنى حصيلة قتلى شهرية في صفوف المدنيين منذ بدء النزاع قبل تسع سنوات. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ 51 شخصاً قتلوا جراء قصف وغارات لقوات النظام السوري، بينما قضى العدد المتبقي جراء انفجارات وألغام أو اغتيالات متفرقة ووسط ظروف مجهولة.



