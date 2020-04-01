اقتراحات لحل أزمة فنزويلا

أعلنت وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن التكتل «سيدرس بتمعّن» الدعوة الأمريكية لتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا، وسيدعم القرارات التي تتيح التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي حوسيب بوريل، «سندرس هذه الاقتراحات بتمعّن وسنجري تقييما لها في الأيام المقبلة».



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