تدمير مخبأين لإرهابيي الجزائر

دمرت قوات الجيش الجزائري بكل من الجلفة وسكيكدة مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم أن قواتها دمرت قنبلتين تقليديتي الصنع، بينما أنقذت قوات حرس السواحل 13 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة وانتشلت جثث ثلاثة آخرين، إثر غرق القارب المطاطي.



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