ترمب: إيران تخطط لهجوم على قواتنا لكنها ستدفع ثمنا باهظا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأمريكية المنتشرة هناك. وجاء في تغريدة للرئيس ترمب "إذا حصل هذا الأمر، ستدفع إيران ثمنا باهظا جدا"، وأضاف "بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أمريكية أو منشآت في العراق"، إلا أنه لم يتّضح ما إذا كان سيّد البيت الأبيض يعني أن لدى واشنطن معلومات استخبارية عن تلك الخطة.



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