بوتين يوقع قانوناً يعطي الحكومة حق فرض حالة الطوارئ

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قانوناً اتحادياً يعطي الحق للحكومة في إعلان حالة الطوارئ، بحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

يعطى القانون الحكومة حق فرض حالة التأهب القصوى، أو حالة الطوارئ في البلاد أو جزء منها، والحق في تحديد الواجبات المفروضة لتنفيذ قواعد نظام حالة التأهب القصوى أو حالة الطوارئ.

كان مجلس «الدوما» الروسي (مجلس النواب في البرلمان الروسي) قد وافق، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا.

من جهته، أعلن ميشوستين، خلال لقاء الرئيس بوتين بأعضاء الحكومة عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الروسية خصصت نحو 17,76 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتدابير تجاوز الأزمات الناجمة عنه.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» إلى 2777 إصابة، والوفيات إلى 24 وحالات الشفاء إلى 190 حالة.

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