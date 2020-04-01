الجزائر تسجل 14 وفاة جديدة بوباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 58 حالة.

وتعتبر هذه أكبر حصيلة تعلن عنها السلطات الصحية في الجزائر منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح للصحافة، عن تسجيل 131 إصابة جديدة مؤكدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 847 إصابة، مشيراً إلى شفاء 16 حالة، ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 61.

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