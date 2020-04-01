إيطاليا: استمرار تراجع وفيات «كورونا».. وحصيلة اليوم 727

استمر، اليوم الأربعاء، تراجع الوفيات المسجلة في إيطاليا جراء فيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة. وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إنها سجلت 727 حالة وفاة جديدة، ما يرفع الوفيات الإجمالية إلى 13155.

وتمثل حصيلة وفيات اليوم أدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس الماضي.

كانت الوفيات المسجلة، أمس الثلاثاء، بلغت 837 حالة وفاة. لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بوتيرة أكبر من اليوم السابق، حيث زاد بواقع 4782 حالة مقارنة بزيادة قدرها 4053 إصابة أمس.

بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا إلى 110574.

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول المتضررة من حيث عدد الوفيات في العالم والأكثر تضرراً في أوروبا.

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