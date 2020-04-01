ألمانيا تمدد التدابير التقييدية حتى 19 أبريل لمنع تفشي كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء،أنّ ألمانيا قررت تمديد التدابير التقييدية على صعيد الحياة العامة حتى 19 أبريل الجاري على الأقل وذلك بهدف احتواء تفشي وباء كوفيد-19.

وقالت، في أعقاب مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء 16 مقاطعة، إنّ "القيود المفروضة على التواصل (على صعيد الحياة العامة) مددت حتى 19 أبريل على الأقل، وسنقوم بتقييم جديد يوم الثلاثاء الذي يأتي بعد عيد الفصح".

تشمل التدابير بشكل خاص إغلاق المدارس، المراكز الثقافية، المطاعم، كل المتاجر غير الأساسية، فضلاً عن فرض مسافة بين الأشخاص لا تقل عن 1,50 متر.

وقالت ميركل إن "عدد الإصابات يواصل الارتفاع بشكل كبير"، مبدية أسفها لهذا الأمر.

وسجّلت ألمانيا 67366 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مقابل 732 وفاة، بحسب معهد روبرت كوخ.

وقالت المستشارة الألمانية "تبيّن لنا أنّ المدة اللازمة لتعافي الأشخاص المصابين بشكل بالغ أطول مما اعتقدنا، أكثر من أسبوعين".

وتخضع ميركل إلى حجر منزلي بعدما التقت طبيباً تبيّنت لاحقاً إصابته بكورونا. وخضعت لثلاثة فحوص، بينّت عدم إصابتها.

وتابعت "ندرك أنّ الفصح يمثّل فترة استثنائية للعاملين والعائلات (...) سيكون الأمر مختلفاً هذا العام، فالوباء لا يعرف العطل".