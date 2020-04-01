أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال أربع وعشرين ساعة.
وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2,352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على «تويتر» أنه «اعتباراً من الساعة الخامسة (16,00 ت غ) من يوم 31 مارس، بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2,352».
كانت بريطانيا أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة 381 بالفيروس. ومن بين المتوفين، أمس، صبي عمره 13 عاماً لم يكن يعاني أي متاعب صحية واضحة.
وثبتت إصابة نحو 30 ألف شخص بالمرض حتى الآن، بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك..
وهناك توقعات بأن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من هذا العدد.
وتصاعدت الضغوط، اليوم الأربعاء، على الحكومة البريطانية لكي تزيد عدد فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد وفاة الفتى الذي أصبح أصغر ضحية للوباء في بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. بريطانيا تسجّل أكثر من 500 وفاة بـ«كورونا» في يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.