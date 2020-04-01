للمرة الأولى.. بريطانيا تسجّل أكثر من 500 وفاة بـ«كورونا» في يوم

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال أربع وعشرين ساعة.

وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2,352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على «تويتر» أنه «اعتباراً من الساعة الخامسة (16,00 ت غ) من يوم 31 مارس، بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2,352».

كانت بريطانيا أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة 381 بالفيروس. ومن بين المتوفين، أمس، صبي عمره 13 عاماً لم يكن يعاني أي متاعب صحية واضحة.

وثبتت إصابة نحو 30 ألف شخص بالمرض حتى الآن، بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك..

وهناك توقعات بأن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من هذا العدد.

وتصاعدت الضغوط، اليوم الأربعاء، على الحكومة البريطانية لكي تزيد عدد فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، خصوصاً بعد وفاة الفتى الذي أصبح أصغر ضحية للوباء في بريطانيا.