المغرب.. 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل عدد المصابين إلى 642.

وانخفضت الحالات المصابة في المغرب من 68 حالة، الثلاثاء، إلى 40 حالة، الأربعاء.

ويحاول المغرب الحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة، من خلال عدد من الإجراءات، على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 مارس، وحتى 20 أبريل المقبل.

وقامت الحكومة بإجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة، كصرف تعويضات مادية للفئات المعرضة للخطر، وتعويض من فقدوا وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي.

كما أنفق 2 مليار درهم (نحو 200 مليون دولار) لتوفير 1000 سرير إضافي للإنعاش، و550 جهاز تنفس صناعي و100 ألف جهاز لأخذ عينات دم وأجهزة تحليل خاصة بفيروس كوفيد-19، وفق ما نقلت “رويترز”.