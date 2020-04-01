كورونا في الجزائر تحصد روح نائب برلماني وتبون يُخفف الاكتظاظ في السجون

لا زال فيروس كورونا المستجد، يحصد الأرواح في الجارة الشرقية، ليتجاوز عدد الوفيات عتبة الخمسين، من بينهم نائب برلماني، وسط سعي لتخفيف الاكتظاظ في السجون تزامنا مع انتشار الوباء.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء خبر وفاة البرلماني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها، وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني”.

ووسط تزايد الإصابات، تحاول الجارة الشرقية تخفيف أعداد السجناء في السجون، على غرار عدد من دول العالم، حيث وقع رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا، للعفو عن 5037 محبوس.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يخص القرار، المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل.