قتلته الجائحة.. وفاة موسيقي أمريكي شهير

أنهى فيروس كورونا، أمس الثلاثاء، حياة عازف الجاز الأمريكي، والاس روني، عن عمر ناهز 59 سنة، لقائمة المشاهير، الذين ودعونا نتيجة الجائحة.

وقالت المسؤولة الإعلامية للفنان الراحل، ليديا ليبمان، عبر بيان رسمي: “أشعر بالحزن لوفاة عازف الترومبيت، وأسطورة الجاز، والاس روني”.

وأضافت: “العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات في حياتي.. كان شرفا لي أن أمثله، وأكون جزءً من عالمه الموسيقي. لا يمكنني حتى التعبير عن مدى افتقادي له ولموسيقاه”.

وأعلنت المسؤولة الإعلامية أن عائلة الفنان الراحل تفكر في إقامة حفل تأبيني له، بعد تجاوز هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

يذكر أن ولاس روني، نال جائزة “غرامي” سنة 1994 عن ألبوم “إيه تريبيوت تو مايلز” ، وكان مرشحا لأخرى في عام 1997.