شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يحذر إيران: ستدفعون ثمناً باهظاً والان نبدء بالتفاصيل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أنها "ستدفع ثمنا باهظا" في حال تعرضها أو وكلاؤها للقوات الأمريكية في العراق.

وكتب "ترامب" في تغريدة اليوم: "تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم غادر على القوات أو المنشآت الأمريكية في العراق.. إذا حدث هذا، فإن إيران ستدفع ثمناً باهظاً، حقاً".