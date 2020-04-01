الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم الاربعاء: 34 حالة اصابة وحالتي وفاة

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي بشأن فايروس كورونا لليوم في العراق، فيما اشارت الى انه تم تسيجل 34 اصابة بالفايروس وحالتي وفاة. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم ٣٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق". واضافت ان "الاصابات موزعة كالتالي: -البصرة : ٩ - النجف: ١ - السليمانية: ٥ - كربلاء: ٤ - أربيل: ٦ - واسط : ١ - المثنى : ١ Advertisements - دهوك : ٣ - بابل: ٢ - الديوانية: ٢ وتابعت انه تم تسجيل حالتين وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من (بغداد / الرصافة والديوانية)". واكدت انه "تم تسجيل ١٢ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:- - السليمانية: ١ - النجف: ٩ - أربيل: ٢ وبينت الوزارة ان "- مجموع الإصابات الاجمالية في عموم العراق بلغت ٧٢٨ حالة ةومجموع الوفيات ٥٢ حالة، فيما كانت مجموع حالات الشفاء ١٨٢ حالة".

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