نائب يطالب عبد المهدي بزيارة البصرة للوقوف على حجم الانتهاكات ضد المصابين بكورونا

وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطالب بالحضور لمحافظة البصرة أو إرسال وفد للمحافظة للاطلاع بنفسه على حجم الانتهاكات الموثقة وحجم الفساد الموجود فيها".وأضاف انه "سيفضح الفاسدين والمهملين وإبعادهم من المناصب الحساسة ومحاسبتهم والذين يتسببون بإزهاق ارواح المواطنين وفي ذاته يجب مكافئة المجدين بعملهم وتضحياتهم".

وأوضح عواد، انه "يمتلك فيديوهات ووثائق صادمة لا يحبب خروجها للاعلام في الوقت الحالي والعصيب الذي يوجب علينا التكاتف والتكافل كما دعت المرجعية الرشيدة".

