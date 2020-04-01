الحكومة والبرلمان يؤكدان تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعا استثنائيا مع الحكومة لبحث جهود مكافحة وباء كورونا، والأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة".وأوضح أنه "تقرَّر خلال الاجتماع توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية للحكومة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة (لجنة الأمر الديواني 55)، فضلا عن العمل على توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين وبشكل عاجل".

واكد الاجتماع بحسب البيان على "تأمين رواتب الموظفين وإيصالها بحسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر، وإيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية، فضلا عن تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".



وتابع البيان، أنه تقرر ايضا "العمل على تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها من قبل الحكومة، ومتابعة احتياجات المواطنين العراقيين في الخارج بتوفير سبل العودة للراغبين منهم، وتقديم الدعم الكامل لجهود وزارة الصحة وكوادرها والقوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة؛ لما يبذل من جهد استثنائي لمواجهة الأزمة ومتطلباتها".