برج الحرية الإيراني يتوشح بأعلام الضحايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
توشح برج الحرية وسط العاصمة الإيرانية طهران بأعلام بلدان أوروبية وقعت ضحية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19». وبحسب مقاطع فيديو تداولها نشطاء إيرانيون ووكالة أنباء فارس نشرت صور للبرج الذي يتوسط ساحة آزادي «الحرية».
وعرضت طهران صورا لضحايا كورونا من الإيرانيين من الكوادر الطبية، ومقاطع لكلمات المرشد الأعلى علي خامنئي.
ويأتي التحرك الإيراني بعد أن صدرت أوروبا لطهران سلعا طبية في أول عملية تجارية تتم وفق آلية تجارة وضعت لمقايضة السلع الإنسانية والأغذية بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي أبرم في 2015، «آلية التبادل التجاري، اينستكس».
وتعم حالة من الفوضى في بعض السجون الإيرانية بسبب تمرد سجناء على رفض السلطات منحهم إجازة على غرار سجناء آخرين منحوا إجازات الفترة الماضية، خوفا من تفشي عدوى كورونا.
وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجري السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خطاب رأس السنة الشمسية الإيرانية (عيد النوروز)، وأغلقت الأضرحة في قم ومشهد.
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