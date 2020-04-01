"عزرائيل" يتجول في شوارع إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وذكر موقع إيراني أن بلدية مدينة خرمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران أطلقت الحيلة الجديدة لتوعية الإيرانيين والمناطق الفقيرة بمخاطر فيروس كورونا المستجد والمتفشي في جميع المحافظات الإيرانية، عبر إطلاق فريق في الأسواق يرتدي ملابس ما أسموه بـ»عزرائل». وتطلق المجموعة ذات الملابس المثيرة للدهشة إرشادات بمكبرات الصوت لتوعية الإيرانيين في المناطق النائية الفقيرة بخطر الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3036 حالة، بعد تسجيل 138 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 47 ألفا و 593 حالة بعد تسجيل 2987 حالة إصابة جديدة.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تجاوزت مرحلة ذروة تفشي فيروس كورونا في المحافظات، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.
وقال روحاني إن هناك تراجعا لتفشي الفيروس في بعض المحافظات الإيرانية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يلبي بشكل جيد توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وأضاف»اتخذنا قرارات صارمة حتى الآن، وقد نتخذ قرارات أكثر صرامة إذا اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا»، فيما نقلت «إيران إنترناشيونال عربي» على تويتر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا في العاصمة طهران، علي رضا زالي، قوله إن جميع أنحاء طهران ملوثة بفيروس كورونا الآن، وأضاف «في قضية الوباء يجب ترك المجاملات واستخدام القوة مع المواطنين. استخدمنا النصائح والإرشادات حتى الآن، لكن بداية من اليوم يجب أن نكون حازمين».
وكان مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، علي رضا رئيسي، قد أعلن أن «أكثر من 65 مليون شخص في البلاد قد خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بفيروس كورونا في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ويستمر إغلاق المدارس والجامعات، وتجري السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي خطاب رأس السنة الشمسية الإيرانية (عيد النوروز)، وأغلقت الأضرحة في قم ومشهد.
- 3871 في حالة حرجة
- 2937 إصابة خلال 24 ساعة
- 138 وفاة خلال 24 ساعة
- 15473 تعافوا
الأرقام الرسمية لمصابي كورونا في إيران:
- 47593 مصابا
- 3036 وفاة
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