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مستشار هادي لغريفيث: إذا لم توقف إطلاق النار .. فاستقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن

دعا عبدالملك المخلافي المستشار السياسي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس إلى استقالة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إذا لم يستطع إقناع جماعة الحوثي بوقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

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وقال المخلافي في تغريدة عبر حسابه على تويتر «بسبب كورونا وما تواجهه البشرية من جائحة توقف إطلاق النار في كل البلدان التي تعيش حروبا»، وأضاف «في اليمن وافقت السلطات الشرعية على وقف إطلاق النار، لكن الحوثي واصل المعارك والقتل في كل مكان». وتابع المخلافي «عزيزي مارتن غريفيث، إن لم تستطع إقناع الحوثي بوقف إطلاق النار في هذه الظروف، فعليك أن تعترف بالفشل وتستقيل».

وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن عدم تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، والعمل على مواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وشهد هذا الأسبوع تصعيدا عسكريا كبيرا في اليمن بعد أن أعلن الحوثيون إطلاقهم صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية، ورد التحالف العربي بسلسلة غارات على مواقع للحوثيين بالعاصمة صنعاء.