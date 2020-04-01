أونروا تقدم 5 ملايين دولار لتحصين اللاجئين الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها قدمت لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خمسة ملايين دولار للمساهمة في الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه إلى أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين تلقى من (أونروا) خمسة ملايين دولار، لتأمين الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من انتشار وباء كورونا.
وعقد أمس اجتماع في سفارة دولة فلسطين في بيروت، بحث تفاصيل المساعدة المالية التي وصلت إلى وكالة (أونروا) في لبنان، وآلية توزيعها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمختلف مخيماتهم وتجمعاتهم ومناطقهم، بهدف تخفيف معاناتهم في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة.
وشارك في الاجتماع سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، ومدير وكالة أونروا في لبنان ،حيث جرى البحث مطولا في كيفية توزيع المساعدة المالية.
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