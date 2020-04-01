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العراق يعيد 400 مواطن عالق في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد أعلنت الخارجية العراقية أمس عن تسيير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة 400 مواطن عراقي عالقين في الهند بسبب حظر التجول وتعليق الرحلات الجوية ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وأفاد المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي بأن هذا الإجراء اتخذ بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والنقل وخلية الأزمة الحكومية والسفارة العراقية في نيودلهي. وكانت الخطوط الجوية العراقية سيرت خلال الأيام الماضية عدة رحلات جوية لنقل مئات العراقيين العالقين في عدد من دول العالم، كان آخرها تسيير رحلة جوية لإعادة العراقيين العالقين في مصر.



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