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الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا في مأرب وصعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مأرب

نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة من طائرات التحالف العربي أمس في إحراز تقدم ميداني في جبهة صرواح غرب مأرب وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في ميمنة وميسرة جبل هيلان الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأكد مصدر عسكري أن معظم أجزاء جبل هيلان الاستراتيجي سقطت بأيدي الجيش الوطني، وأن التقدم مستمر لتحرير باقي المواقع، وهي «الأريلات» و»المقاطع».

ويمتد جبل هيلان الاستراتيجي من منطقة السويداء بمأرب شرقا بطول 14 كلم، وصولا إلى المخدرة شمال منطقة صرواح، ومن الجنوب يمتد من منطقة العقبة، المطلة على مديرية صرواح، إلى مديرية مدغل شمال شرق مأرب، ويبلغ عرضه من 5 إلى 8 كلم. وتأتي هذه النجاحات عقب معارك عنيفة أدت إلى سيطرة الجيش على عدد من المواقع المهمة في جبهة صرواح غرب مأرب، وصولا إلى مشارف سوق صرواح، والسيطرة على قرية الديرة وتبة المهتدي، في محيط تبة كوفل لتأمينها من أي تهديد.

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وفي جبهات صعدة المعقل الرئيس للحوثي تمكنت قوات الجيش من تحرير بعض المواقع بمنطقة الجروف، المطلة على الخط الدولي وتثبيت مواقع تبة نايف، في عملية التفاف على مواقع الحوثيين في محور باقم شمالا.

وقال قائد محور علب اللواء ياسر مجلي «إن الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري الذي كانت تستخدمه الميليشيات في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في «آل زماح»، وأشار إلى أن الجيش أسر بعض العناصر الحوثية وقتل وجرح عددا منهم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات الميليشيات القادمة من مركز مديرية باقم ودمرت عددا من الآليات العسكرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ وحدات من الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، عملية التفاف نوعية على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وأوضح قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي، أن وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة «عار» بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية. وأشار إلى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها أبطال اللواء في وادي عار، أسفرت عن مصرع عدد من قناصة ميليشيات الحوثي وسبعة آخرين كانوا موجودين في المواقع.

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