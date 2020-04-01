نعمه: مراقبو وزارة الاقتصاد يراقبون موضوع الأسعار في الأسواق

أكد وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، في حديث تلفزيوني، أن مراقبي الوزارة يتابعون موضوع إرتفاع أسعار السلع في الأسواق، لكنه أشار إلى ضرورة التنبه إلى أن هناك إرتفاع في الأسعار في العديد من دول العالم.

وفي حين أعطى نعمه مثالاً على ذلك موضوع الكمامات، لفت إلى أن المراقبين ينظمون محاضر بالمخالفات عندما يكون إرتفاع الأسعار أكثر مما هو لازم.