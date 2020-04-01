رولا الطبش: اين حكومة "المستقلين" من جنون الأسعار؟

سألت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي :"هل تعلم ​حكومة​ "المستقلين" بجنون ​الاسعار​ التصاعدي على السلع والمواد الغذائية، التي ارتفعت منذ اقل من شهرين حتى اليوم 30 بالمئة؟ هل تدرك ان الجوع يقرع ابواب اللبنانيين؟ هل تسمع صراخ المواطنين عن غياب اجراءات ردع الغلاء الفتّاك؟ هل عرفت ان اللبنانين صاروا امام خيارين: الموت جوعاً او مرضاً ب​الكورونا​؟ أين الوزراء المعنيين، وخصوصاً وزير الاقتصاد، من المبادرة للحد من هذا الجنون المفترس؟"

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