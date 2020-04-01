بلدية برجا: لا اصابات جديدة مشخصة مخبريا اليوم

أكد التقرير الثامن الصادر عن لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في ​بلدية برجا​ خلال الساعة الـ 24 الماضية (من 8 مساء 31/03/2020 إلى 8 مساء 01/04/2020)، "الا حالات جديدة مشخصة مخبريا، ويبقى مجموع الحالات 11 حالة ومن دون ازدياد (حالة ​بعاصير​ ضمنا)".

واشار التقرير الى ان "اللجنة تتابع الفحوص المتبقية (عدد 2)، كما وتتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم الحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".