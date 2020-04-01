بلدية عاريا تعلن عن تسجيل اول حالة كورونا في نطاقها

اعلنت بلدية ​عاريا​ عن "تسجيل أول حالة "كورونا" في نطاقها، وأن المصابة بصحة جيدة حاليا ونتمنى لها الشفاء العاجل، وبأن العدوى انتقلت اليها من خلال عملها كممرضة.



واوضحت في بيان ان "رئيس بلدية عاريا بيار البجاني تبلغ عن الحالة ظهر اليوم 1 نيسان2020، من خلال طبيب قضاء بعبدا المعين من ​وزارة الصحة​. وتم الاتصال فورا بالمريضة وكانت متعاونة جدا بإعطاء البلدية جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ بعض التدابير الوقائية، فتم أخذ جميع التدابير من تعقيم مكان إقامتها وتعقيم الشارع ورصدت بلدية عاريا الأشخاص الذين قابلتهم خلال اليومين الماضيين وطلبت منهم حجر أنفسهم في المنازل".

واشارت الى انها "تعمل مع "فريق التدخل السريع" في البلدة لمواكبة العائلات المحجورة في منازلها وتأمين جميع حاجياتهم اليومية"، داعية جميع أبنائها وسكانها إلى "ملازمة منازلهم وعدم الاختلاط مع أي كان في الوقت الراهن، تماشيا مع إجراءات التعبئة العامة، والتوجيهات الطبية حول ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإبلاغنا أو ​الصليب الأحمر اللبناني​ عند الاشتباه بأية عوارض خاصة ب​الكورونا​"، سائلة الله "أن تمر هذه الأزمة على خير"، متمنية لكل "المصابين في لبنان وللمريضة في عاريا الشفاء العاجل".