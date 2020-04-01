السلطات الفرنسية: تسجيل 509 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 509 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليتخطى بذلك العدد الإجمالي للوفيات الـ 4000 شخص، وتصبح فرنسا رابع دولة تتخطى فيها أعداد الوفيات هذا الرقم.
وأوضحت أنه "إجمالي عدد الإصابات وصل إلى نحو 57 ألف حالة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".
بالتوازي، أشارت السلطات إلى أن "عدد المصابين بكورونا الذين يحتاجون إلى أجهزة إنعاش، تخطى الـ 6000 شخص".
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