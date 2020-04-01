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الجيش عمل على تفريق تظاهرة في شارع رياض الصلح قرب قصر الحلاب بطرابلس

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ذكرت معلومات صحافية "ان عددا من المتظاهرين تجمهروا في شارع رياض الصلح قرب قصر الحلاب - ​طرابلس​ ، ورددوا هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم، وعملت عناصر ​الجيش اللبناني​ على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.

وكان مجلس الوزراء أقر تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد حتى يوم 12 نيسان المقبل، بعد التوصية التي رفعها إليه المجلس الأعلى للدفاع، وسط تأكيد رئيس الحكومة حسان دياب أن فترة احتواء فيروس الجديد تمتدّ إلى خمسة أسابيع.

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