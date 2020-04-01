رئيس بلدية دوما ينفي وجود 4 إصابات بفيروس كورونا في البلدة

نفى رئيس بلدية دوما أسد عيسى الاخبار التي يتم التداول بها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 4 إصابات ب​فيروس كورونا​ في البلدة، ووصفها بأنها مجرد إشاعات وعارية عن ​الصحة​ ولا أساس لها مطلقا.

وطلب عيسى من مطلقي الإشاعات توخي الدقة والحصول على المعلومات الصحيحة من المعنيين، مؤكدا ان لا إصابات في بلدة دوما.

وأوضح "اليوم ينتهي الحجر الوقائي لمواطنين اثنين قادمين من الخارج وهما بصحة جيدة. ويبقى في الحجر الوقائي حتى يوم السبت القادم 4 من التابعية السورية.

Advertisements

وقامت بلدية دوما بتوزيع 99 حصة غذائية تقدمة مؤسسة حنا ونينا ايوب الاجتماعية. وسيستكمل التوزيع غدا لتغطية 113 حصة غذائية، وبذلك تكون البلدية قد انهت المرحلة الأولى من برنامج الحصص الغذائية".

وأعلن عيسى عن "تسلم بلدية دوما 50 حصة غذائية، اضافة الى مواد معقِمة قفازات وماسكات من السيد جوزيف الساحلاني وسيتم توزيع قسم منها غدا لاستكمال المرحلة الأولى من الخطة التي تغطي 113 حصة ، والباقي سيوزع في المرحلة الثانية بعد اضافة حصص غذائية أخرى تقدمة شركة "سبينس" بمسعى من السيد نجيب سليم مسلِّم."

وشكر عيسى من ساهم بتقديم كل المساعدات.

