وول ستريت جورنال: ترامب يبحث مساعدة قطاع الطاقة بما في ذلك فرض رسوم على واردات النفط من السعودية

كشفت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يبحث مساعدة قطاع الطاقة الأميركي بما في ذلك فرض رسوم على واردات ​النفط​ من ​السعودية​.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سينضم إلى السعودية و​روسيا​ إذا تطلب الأمر لعقد محادثات بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط الناجمة عن حرب أسعار بين البلدين، قائلاً: "البلدان يناقشان الأمر وسأنضم في الوقت المناسب إذا تطلب ذلك".

وأكّد أنّه أجرى مباحثات "عظيمة" خلال اتصالات أجراها على نحو منفصل مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.