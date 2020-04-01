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وول ستريت جورنال: ترامب يبحث مساعدة قطاع الطاقة بما في ذلك فرض رسوم على واردات النفط من السعودية

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كشفت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يبحث مساعدة قطاع الطاقة الأميركي بما في ذلك فرض رسوم على واردات ​النفط​ من ​​.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سينضم إلى السعودية و​روسيا​ إذا تطلب الأمر لعقد محادثات بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط الناجمة عن حرب أسعار بين البلدين، قائلاً: "البلدان يناقشان الأمر وسأنضم في الوقت المناسب إذا تطلب ذلك".

وأكّد أنّه أجرى مباحثات "عظيمة" خلال اتصالات أجراها على نحو منفصل مع ولي عهد السعودية الأمير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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