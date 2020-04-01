الحكومة الأفغانية تجري محادثات مع حركة طالبان في كابول حول تبادل الأسرى

أجرى ممثلون عن ​الحكومة الأفغانية​ للمرة الأولى محادثات مباشرة في كابول مع وفد من ​حركة طالبان​ لبحث تبادل السجناء من أجل الدفع قدما بعملية السلام.

واعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني أن "الجانبين أجريا مفاوضات مباشرة حول إطلاق أسرى الدفاع الوطني الأفغاني وعناصر قوات الأمن كما وسجناء لطالبان".

والتقى الجانبان بعدما وصل ممثلون عن حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابول.