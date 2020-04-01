السلطات الجزائرية تفرض حظر تجول على 4 ولايات جديدة

أعلنت السلطات ​الجزائر​ية فرض ​حظر تجول​ على 4 ولايات جديدة، في إطار إجراءاتها للحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكان ​الرئيس الجزائري​ عبد المجيد تبون، قرر في وقت سابق، وضع ولاية البليدة الأكثر تضرراً من وباء كورونا تحت العزل الكامل، حيث سيكون خروج قاطنيها بترخيص من مصالح الحرس الوطني أو الأمن مع ضمان توفير التموين لهم، وذلك لمدة 10 أيام.

كما أقر تبون فرض حظر جزئي في الفترة الليلية على الجزائر العاصمة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.