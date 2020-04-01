نتانياهو يطلب نقل الوافدين من الخارج إلى فنادق ومنشآت خاصة بالحجر

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، من ​وزارة الخارجية​ "نقل جميع القادمين من الخارج إلى فنادق أو منشآت مخصصة للذين يجب عليهم التواجد في الحجر الصحي تحت المراقبة". وتتحضر ​الشرطة الإسرائيلية​ لتطبيق إجراءات صارمة على الحركة والتجمعات التي تفرضها الحكومة في إطار مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، خلال عيد الفصح اليهودي الذي يصادف الأسبوع المقبل. من جهتها، أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن "نتنياهو سيخرج هذه الليلة من الحجر الصحي، بعد أن أمضى أياماً في الحجر بناء على نصيحة أطبائه، بعدما جاءت نتائج فحوصاته سلبية".

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