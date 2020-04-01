البنتاغون: إصابة 93 شخص على متن سفينة "تيودور روزفلت" الحربية

أعلن البنتاغون إصابة 93 شخصاً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على متن السفينة الحربية الأميركية "تيودور روزفلت".
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أعلن في وقت سابق أن "بلاده لن تُخلي حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الراسية حاليًا في جزيرة غوام، والتي تفشى فيروس كورونا بين أفراد طاقمها".
ولفت إسبر، إلى أن "الوقت ليس مناسبًا لإخلاء حاملة الطائرات"، موضحاً أنه "لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها طلب المساعدة"، عبر "إجلاء أربعة آلاف بحار من على متن الحاملة وعزلهم صحيًا".
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