الصحة السعودية: إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا بلغ 1720 حالة

أشارت ​وزارة الصحة السعودية​ إلى أن "إجمالي عدد الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، بلغ 1720 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

وفي مؤتمرها الصحفي اليومي حول تطورات فيروس كورونا، لفتت الوزارة إلى أن "إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 264 حالة"، مشددةً على ضرورة "الإلتزام بإجراءات الوقاية التي تحددها السلطات المعنية، للحد من انتشار كورونا".

كما أكدت ضرورة "الإبتعاد عن التجمعات وتقليل الحركة قدر الإمكان"، موضحةً أن "أي حالة مصابة تخضع للعزل فوراً، ويتم فحص المخالطين لها". وشددت على ضرورة "الإلتزام بالعزل خلال فترة حضانة الفيروس".

من جهتها، دعت وزارة الصحة بأن "لالتزام الجميع بالضوابط المحددة للتجمعات والتنقل"، مفيدةً بأن "تتم دراسة كل الطلبات الخاصة بالتنقل والحالات الإنسانية". ولفتت إلى أنها "تلقتألف طلب خلال يومين ونعمل على دراستها"، موضحةً أن "معظم الطلباتتخالف أنظمة وضوابط منع التجول".

