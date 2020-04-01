جامعة هوبكينز: أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جون هوبكينز الأميركية عن "تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من "أيام صعبة" تنتظر الأميركيين في غضون الأسبوعين المقبلين، تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
ولفت ترامب، الى انه "أريد أن يكون كل أمريكي مُستعدًا للأيام الصعبة التي تنتظرنا. سنمر بأسبوعين صعبين للغاية".
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