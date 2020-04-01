فرنسا تُقاوم الفيروس.. أزيد من 4 آلاف وفاة بكورونا و6 آلاف مصاب يحتاجون أجهزة التنفس

لا زالت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في فرنسا تتزايد، حيث أعلنت الحكومة، عن تسجيل المئات من الوفيات اليوم كذلك.

وقالت السلطات الفرنسية اليوم، إنها سجلت 509 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة وفيات الفيروس في فرنسا إلى 4032 حالة، لتصبح ​فرنسا​ رابع دولة تتخطى فيها أعداد الوفيات الأربعة آلاف.

وأوضحت ذات المصادر، أنه “إجمالي عدد الإصابات وصل إلى نحو 57 ألف حالة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة”، كما أن “عدد المصابين بكورونا الذين يحتاجون إلى أجهزة إنعاش، تخطى الـ 6000 شخص”.

وتشمل الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة من يموتون في المستشفيات فحسب، لكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة قريبا على جمع بيانات عن الوفيات في دور المسنين وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.