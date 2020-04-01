اليوبي متفائل: سيرورة الوباء عندنا أحسن بكثير من دول أخرى ونتائج استعمال الكلوروكين تظهر بعد أيام

خرج محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، في ندوته اليومية، بنبرة تفاؤل حول تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال اليوبي، في ندوته اليومية، اليوم الأربعاء، إن “سيرورة الوباء قد تكون عندنا أحسن بكثير من دول أخرى”، مضيفا “نتمنى مدكم بمؤشرات إيجابية عن تطور الوباء”.

وأوضح اليوبي، أنه بعد انطلاق علاج المرضى المغاربة بفيروس كورونا بدواء الكلوروكين، تستعد الوزارة للإعلان عن أول نتائج استعمالها لهذا البروتوكول، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه اليوبي، اليوم، نداء لكافة المواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية ليس فقط خارج البيوت، ولكن داخلها كذلك، خصوصا مع الأشخاص الذين يخرجون من البيوت إما للعمل أو لقضاء الأغراض الضرورية.

يشار إلى أن المغرب، يدخل أسبوعة الثالث من إغلاق المؤسسات التعليمية بكل مستوياتها، وإغلاق المجال الجوي، والأسبوع الثاني من حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة خارج البيوت واقتصارها على العمل وقضاء الأغراض الضرورية، كما تتجه الدولة نحو تةحد أكبر للحركة، بإغلاق عدد من الأسواق في مدن عديدة مباشرة بهد الظهر.