وزارة الصحة تُعلن شفاء 26 شخصا..ورحلة العلاج أقلها 6 أيام وأقصاها 22 يومًا

قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إنه تم تأكيد حالتي شفاء في 24 ساعة الأخيرة، بعد أن ظهرت نتائج التحليل المخبري للمرة الثانية إيجابية، وبذلك ارتفع عدد الأشخاص المتعافين في المغرب إلى 26 شخصا.

وأضح اليوبي في الندوة الصحافية اليومية لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن معدل عمر الحالات التي تماثلت للشفاء هو 43.5 سنة، إذ سُجل تعافي رضيع عمره 9 أشهر ومسن عمره 80 سنة.

وأضاف المتحدث أنه من السابق الحديث عن نجاعة العلاج بالكلوروكين، لكن يُمكن القول إنه منذ بداية استعماله هناك حالات شفيت في 12 يومًا فقط، وحالات أخرى استغرقت رحلة تعافيها 6 أيام وكانت أقصى مدة علاج هي 22 يوم.

وأشار المتحدث إلى أن البروتوكول تم إقراره من طرف اللجنة العلمية يوم 20 مارس، وبدأ اعتماده يومين بعدها فقط، ولا يمكن تقييم نجاعته إلى بعد 4 أو 5 أيام من اليوم.

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