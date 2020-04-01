كورونا يصل لأول مرة للعيون وجهة الداخلة هي الوحيدة التي لا زالت بعيدة عن الوباء في المغرب

بعد ما يقارب الشهر من تسجيل أول إصابة بالمغرب، سجلت جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الأربعاء، أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء في ندوته اليومية، إن وضعية الوباء اليوم تميزت بتسجيل حالتين أولتين بجهة العيون الساقية الحمراء، لتبقى الجهة الوحيدة التي لم تسجل حالات هي جهة الداخلة واد الذهب.

وفي ذات السياق، وحسب اليوبي، فلا زالت مدينة الدار البيضاء على رأس قائمة المدن التي تسجل أكبر أعداد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ب 172 حالة، تليها على التوالي مدن مراكش ومكناس.

وحسب اليوبي، فلا زال التوزيع حسب النوع في المغرب للمصابين بفيروس كورونا مستقرا، حيث يمثل الذكور 55 في المائة ذكور و45 في المائة نساء.

ويضيف اليوبي، أن معدل عمر المصابين بالفيروس في المغرب هو 56 سنة مع وجود فارق، من رضيع عمره شهرين إلى مسن عمره 96 سنة، مضيفا أن 12 في المائة من الحالات لا تبدو عليها أعراض الفيروس عند اكتشافها، و14 في المائة ظهرت عليهم أعراض إما متطورة أو حرجة.