وفاة رجل الأعمال فاضل العراقي…التحليل سلبي والدفن بعد قليل

ظهرت، قبل قليل نتائج التحليل الذي أجري لفاضل العراقي، رجل الأعمال المغربي وأحد المساهمين الرئيسيين في الصحيفتين المستقلتين، “لوجورنال” و”الصحيفة”، والذي توفي اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ إن تحاليل فيروس كورونا التي أجريت للعراقي، اليوم الأربعاء، كانت سلبية، ما يعني عدم حمله للفيروس، وسيتم دفنه بمقبرة الشهداء، في الدار البيضاء، بعد قليل.

وتوفي العراقي اليوم، بعد معاناة طويلة مع عدة أمراض مزمنة، قبل أن تتسرب شكوك حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد مقربون من العراقي الذي عانى سابقا من أمراض القلب والسكري، أنه كان قد عاد مؤخرا من إسبانيا، قبل أن يفارق الحياة، فجر اليوم الأربعاء.

ووصف الصحفي سليمان الريسوني، الفقيد بأنه أكبر مساهم وداعم للصحافة المستقلة في تاريخ المغرب الحديث.

وأضاف بأن العراقي قد وضع ثروته في مهب مغامرة صحافية لم تتكرر، اسمها “le journal” و”الصحيفة”، إلى أن ماتا معا.