عاجل.. عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب اليوم يصل إلى 642 حالة..40 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وقالت الوزارة، اليوم، في ندوتها اليومية للكشف عن حصيلة 24 ساعة الأخيرة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 642 حالة، ووصل إجمالي الحالات المتحرى عنها إلى 2653 حالة مستبعدة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لصل المجموع إلى 37 حالة وفاة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة اليوم، أنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين اليوم.