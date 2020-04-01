أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.
وقالت الوزارة، اليوم، في ندوتها اليومية للكشف عن حصيلة 24 ساعة الأخيرة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 642 حالة، ووصل إجمالي الحالات المتحرى عنها إلى 2653 حالة مستبعدة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة لصل المجموع إلى 37 حالة وفاة.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة اليوم، أنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب اليوم يصل إلى 642 حالة..40 إصابة جديدة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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