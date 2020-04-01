الحكومة الإسرائيلية تشدد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليمات جديدة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، بينما أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 6092 بينهم 25 حالة وفاة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عبر الفيديو بمشاركة المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، قال خلاله نتنياهو إن "جهاز الصحة الإسرائيلية بحارب حتى لا يصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 5000 حالة وفاة".

وتضمنت التعليمات الجديدة إلزام المواطنين باستخدام كمامات الوجه في الأماكن العامة، بالإضافة إلى فرض الحجر الصحي الإلزامي على جميع العائدين من الخارج في فنادق مخصصة لذلك.

وأعلن نتنياهو عن تقييد حركة الدخول والخروج من مدينة بني براك الحريدية، بعد تحولها إلى بؤرة انتشار للوباء، بالإضافة إلى تقديم حزمة مساعدات خاصة للمدينة.

Advertisements

وقال نتنياهو: "في حال خروجنا من المنزل، نضع الكمامات. ممنوع الخروج دون كمامة. تذكروا أن البقاء في المنزل واجب قومي ومُجتمعي للتغلب على فيروس كورونا".

كما أعلن عن منحة مادية بمناسبة عيد الفصح اليهودي، تتلقى العائلات بموجبها 500 شيكل عن كل طفل (حتى 18 عاما) حتى أربع أطفال كحد أقصى، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

يتبع..