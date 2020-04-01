بسبب كورونا: إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن اليوم، الأربعاء، عن إلغاء بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، في خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وتمديد تعليق منافسات اللعبة حتى منتصف تموز/يوليو، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانضمت البطولة العريقة التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، والتي تتوج تقليديا موسم الدورات على الملاعب العشبية، إلى ضحايا تفشي "كوفيد-19" الذي جمّد النشاط الرياضي في العالم، ودفع إلى تأجيل أحداث كبرى مقررة في صيف 2020 إلى العام المقبل، أبرزها أولمبياد طوكيو ونهائيات كأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم.

وكان من المقرر أن تقام الدورة التي تستضيفها ملاعب نادي عموم إنجلترا، بين 29 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو. لكن النادي أعلن اليوم، وفي خطوة متوقعة إلى حد كبير، إلغاءها بالكامل في ظل المخاوف الصحية جراء وباء حصد أكثر من 43 ألف وفاة معلنة حول العالم.

وأعلن النادي ولجنة إدارة البطولة في أعقاب اجتماع طارئ عقد اليوم "إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021".

وكان المنظمون قد ألمحوا إلى الإلغاء الأسبوع الماضي، إذ أعلنوا أنه من ضمن خيارات يدرسونها، مستبعدين إقامة البطولة خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، ومؤكدين أيضا أن تأجيل موعدها سيكون صعبا لاسيما بسبب طبيعة الملاعب العشبية التي تتطلب إقامة الدورات في فترة معينة.

وأطاح إعلان إلغاء ويمبلدون عمليا بموسم الدورات العشبية الذي كان من المقرر أن ينطلق في الثامن من حزيران/يونيو ويمتد حتى أواسط تموز/يوليو، مع دورة صغيرة وحيدة مقررة على العشب بعد البطولة الإنجليزية هي نيوبورت الأميركية (250 نقطة) بين 13 و19 تموز/يوليو.

وتلا إعلان إلغاء ويمبلدون سريعا بيان مشترك من رابطتي المحترفين والمحترفات، أكدتا فيه تمديد تعليق منافسات الكرة الصفراء حتى 13 تموز/يوليو، بدلا من الموعد السابق في السابع من حزيران/يونيو.

وجاء في البيان "بالتزامن مع إلغاء بطولة ويمبلدون، تعلن رابطتا "ايه تي بي" للمحترفين و"دبليو تي ايه" (للمحترفات) مواصلة تعليق دوراتهما حتى 13 تموز/يوليو 2020 بسبب جائحة كورونا".

وبذلك، ينضم موسم الدورات العشبية إلى موسم الدورات الترابية الذي كان ضحية التعليق الأول، باستثناء بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، والتي أرجأت من موعدها الأساسي في أيار/مايو، إلى أيلول/سبتمبر، في خطوة لقيت انتقادات واسعة لكونها تمت من دون تنسيق مع أطراف معنيين مثل اللاعبين والرابطتين والبطولات الأخرى.

وسيكون الموعد الجديد للبطولة الفرنسية بعد أسبوع من ختام بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام للموسم عادة.

وبعد قرار إلغاء ويمبلدون، أكد الاتحاد الأميركي لكرة المضرب المنظم لفلاشينغ ميدوز، أن موعد انطلاقها لا يزال على حاله في 31 آب/أغسطس، وأنه "يواصل مراقبة الأجواء الدائمة التبدل المحيطة بجائحة كورونا، ويستعد لكل الاحتمالات الطارئة".

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وأكد منظمو ويمبلدون أن أساس الإلغاء كان "صحة وسلامة كل الذين يجتمعون" لضمان إقامتها، وأن القيود الواسعة المفروضة على حركة التنقل والسفر والتجمعات في مختلف دول العالم، ومنها إنجلترا، جعلت من الصعوبة بمكان بدء التحضيرات للبطولة بالشكل المناسب.

وأضافوا "مع ترجيح أن الإجراءات الحكومية ستمتد لأشهر عدة، رأينا وجوب التحرك بشكل مسؤول لحماية الأعداد الكبيرة من الناس المطلوبين من أجل التحضير للبطولة"، معتبرين أن القرار هو "الأفضل لصالح الصحة العامة، والقدرة على توفير بعض اليقين من خلال اتخاذه الآن، بدلا من الانتظار لأسابيع، هو مهم بالنسبة لكل المعنيين بكرة المضرب والبطولة".

ولقي إلغاء ويمبلدون ردود فعل متأسفة من لاعبين ولاعبات، لا سيما الرومانية سيمونا هاليب حاملة لقب نسخة 2019 بعد فوزها على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، والسويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي لألقاب فردي الرجال (ثمانية آخرها في العام 2017).

ونشر المخضرم السويسري (38 عاما) عبر حسابه على "تويتر" خبر الإلغاء، مرفقا إياه بتعليق مقتضب "أنا منهار"، قبل أن يرد على أحد متابعيه بالتأكيد أن "الصحة والعائلة" هما الأهم حاليا.

وتعد البطولة من المواعيد المفضلة لفيدرر، ويحظى فيها بتشجيع صاخب كلما حرك مضربه. وهو خسر نهائي العام الماضي بعد مباراة ماراثونية رائعة ضد المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

من جهتها كتبت الرومانية هاليب "أنا حزينة جدا لعلمي أن ويمبلدون لن تقام هذا العام. نهائي العام الماضي سيبقى إلى الأبد من أسعد اللحظات في حياتي! لكننا نختبر أمرا أكبر من كرة المضرب، وويمبلدون ستعود! وهذا يعني أنه سيكون أمامي وقت أطول للتطلع قدما للدفاع عن لقبي".

أما وليامس، فنشرت عبر تويتر إعلان الإلغاء، مع تعليق "أنا أرتجف".

وكان لاعبون حاليون وسابقون قد دعوا المنظمين للتريث قبل الإلغاء، ومنهم بوريس بيكر المتوج بلقبها ثلاث مرات (1985، 1986، و1995).

وكتب الألماني عبر "تويتر"، "آمل في أن تنتظر ويمبلدون حتى نهاية نيسان/أبريل لاتخاذ قرار! الصبر فضيلة".

لكن المصنفة أولى عالميا سابقا وبطلة ويمبلدون 2006 الفرنسية أميلي موريسمو، اعتبرت ان إلغاء الموسم وليس هذه البطولة فقط، بات أمرا لا مفر منه. وأوضحت "علينا وضع حد لموسم كرة المضرب لعام 2020".