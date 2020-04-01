شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا و الإصابات تصل 110 ألف والان نبدء بالتفاصيل
قالت إيطاليا في النشرة اليومية الخاصة بتطورات وباء كورونا إنها سجلت اليوم الأربعاء 727 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقالت إن إجمالي حالات الإصابة في البلاد قد ارتفع إلى أكثر من 110 آلاف.
وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن حصيلة حالات الوفاة وصلت إلى 13155 حالة.
ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة، وبينها حالات التعافي والوفاة، إلى 110574 ، بزيادة يومية بلغت 5ر4 في المئة، مقارنة بزيادة 4 في المئة أمس الثلاثاء.
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