أوروبا تتجه لخفض ساعات العمل تفاديا للاستغناء عن عاملين

بروكسل ـ رويترز: اقترحت المفوضية الأوروبية أمس نظام عمل جديدا لساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس كورونا المستجد. ومن الواضح أن النظام موضوع على غرار خطة خفض ساعات العمل الألمانية التي تدفع الحكومة بموجبها جزءا من أجر العامل حتى لا يتم الاستغناء عن عاملين رغم التباطؤ. وقال رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في رسالة مصورة “الشركات تدفع أجورا لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلا في الوقت الحالي. تهب أوروبا حاليا لدعمها بمبادرة جديدة”. وقالت “تهدف (المبادرة) لمساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى التي تضررت بشدة. وسوف تفعل ذلك بفضل التضامن من اعضاء أخرين”، مضيفة أن النظام ستكفله جميع دول الاتحاد الاوروبي ولكنها لم تذكر كيفية تمويله.

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