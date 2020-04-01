مصاب كورونا ينقل المرض من 2 إلى 3 أشخاص و25% من المرضى لا تظهر عليهم أعراض

ـ وفيات جديدة بالسعودية وتحذير من ممارسات في المنزل تؤدي لانتشار الفيروس

ـ إصابات جديدة في الكويت واعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية

ـ مصابون جدد بالإمارات وقطر تسجل ثاني حالة وفاة وتدشن أول محطة للفحص من السيارة

ـ البحرين تدعو من يطبق عليهم الحجر المنزلي إلى فحص جديد

ـ الإفراج عن مئات السجناء في تونس والجزائر ولبنان يعيد آلاف العالقين في الخارج

ـ إصابات جديدة في المغرب والأردن ومصر والعراق

ـ تحذير من تأثير مدمر في سوريا ـ إسباني أول المتعافين في السودان و10 مصابين في ليبيا

ـ إصابات جديدة بفلسطين و21 وفاة في إسرائيل

ـ أعلى زيادة يومية في حالات الوفاة ببريطانيا ومساع لإجراء 25 ألف فحص يوميا

ـ أميركا تسارع لبناء مئات مستشفيات وترامب يحذر من أسبوعيين عصيبين

ـ إيران تتجاوز 3000 وفاة وإصابة عاملين بالقطاع الطبي في أفغانستان والمكسيك

ـ وفيات فرنسا في تزايد وإيطاليا تتوقع معركة طويلة

ـ كوبا تعلق الرحلات الدولية والسويد تدرب طاقم طيران على العمل بالمستشفيات

ـ الوفيات في إسبانيا يتجاوزون 9 آلاف وارتفاع المصابين في ألمانيا

ـ تركيا تفرض حجرا صحيا على 50 بلدة وحظر تجول باليونان

ـ 7 وفيات و440 إصابة جديدة في روسيا والسلفادور تعلن أول وفاة

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ـ الصين تبدأ تسجيل حالات الإصابة التي لم تظهر عليها أعراض

ـ اليابان لا تعتزم إعلان طوارئ وإصابات جديدة في تايلاند والفلبين

القاهرة ـ عواصم ـ وكالات: قال استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي أن المعدل الطبيعي لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ يشير لأن كل شخص مصاب سيصيب في المتوسط 2 أو 3 أشخاص آخرين، حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل كبير. وأكد الخولي خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “أون تي في” المصرية أن بعض الدول قد تضطر إلى مد فترة الحجر الصحي لأكثر من 14 يوما خلال الفترة المقبلة بسبب الانتشار الرهيب للفيروس القاتل. ياتي ذلك في وقت كشف فيه مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأميركي روبرت ريدفيلد، أن 25% من المصابين بفيروس كورونا المستجد قد لا تظهر عليهم أعراض، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية. وأكد أن هذا الرقم أكثر بكثير من المتوقع، ما يمكن أن يُعقد جهود التنبؤ بمسار الوباء واستراتيجيات التعامل معه، ويٌعقد الإجابة على التساؤل المتعلق بضرورة ارتداء الكمامات، ومن يجب أن يرتديها، كما يُفسر سرعة انتشار الوباء في العالم. وأشار إلى أن المركز كان قد أعلم المواطنين سابقا بعدم ضرورة ارتداء الكمامات ما لم يشعروا بالمرض أو لم يختلطوا بشخص مريض، ولكن مع البيانات الجديدة عن الأشخاص الذين قد يصابون بالعدوى دون الشعور بالأعراض أو أولئك الذين ينقلون الفيروس خلال فترة الحضانة، أي قبل شعورهم بالأعراض، فإن هذه الإرشادات السابقة سيتم مراجعتها. ومثال على ذلك فقد أكد باحثون من هونج كونج أن من 20 ـ 40 % من المصابين على متن سفينة “دايموند برنسيس”، انتقلت إليهم العدوى من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض، وأن 18 % من المصابين على متن السفينة لم تظهر عليهم الأعراض لفترة طويلة. وتم تسجيل 43,271 حالة وفاة بالفيروس، فيما بلغ عدد المصابين به 872,893 وذلك حتى إعداد الخبر، كما بلغ المتعافون منه 184,588 حالة شفاء على مستوى العالم.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات الى 16، في حين سجلت 157 حالة إصابة جديدة و99 حالة تعافي. يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الصحة السعودية أفراد مجتمعها كافة من بعض الممارسات التي تتم في المنازل قد تسهم في سرعة انتشار العدوى بالفيروس. وأوضحت الوزارة، من خلال “إنفوجرافيك” نشرته عبر حسابها الرسمى على “تويتر” أن “الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظرا لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمي يسهم أيضا من خلال عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصي يسهم أيضا نظرا لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله”. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس عن تسجيل 110 حالات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1563. وفي الكويت سجلت وزارة الصحة 28 حالة إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 317 حالة. في وقت اعتمدت فيه الحكومة الكويتية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لمواجهة الأزمة الراهنة جراء الجائحة العالمية. وفي دولة الإمارات، أعلنت وزارة الصحة رصد 53 حالة إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب تسجيل وفاة جديدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، وأفادت وكالة الأنباء القطرية نقلا عن الوزارة بأنه تم كذلك تسجيل 88 حالة إصابة إضافية جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في قطر إلى 781 حالة. كما أعلنت عن تدشين أول محطة لفحص الأفراد على فيروس “كورونا” المستجد من السيارة. وأعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى اثنتين، مؤكدة تسجيل 88 إصابة جديدة. بدورها، دعت الحكومة البحرينية كل من يطبق عليه الحجر المنزلي من مواطنيها والمقيمين على الأراضي البحرينية إلى أخذ موعد لفحص جديد. وسجلت البحرين أمس إصابة 47 عاملا أجنبيا بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أن 47 من بين حالات الإصابة بالفيروس التي تم الإعلان عنها مساء أمس الاول، هي لعمال وافدين كانوا تحت الحجر الصحي الاحترازي.

الى ذلك، قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 أبريل كما أمر بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا الى السجون. كما وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، للعفو عن 5037 سجينا. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي المصابين بالفيروس، 638 شخصا. كما أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليصبح العدد الكلي 274 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات شفاء. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 157، بعد شفاء 7 حالات جديدة، فيما تم تسجيل 54 إصابة جديدة و5 وفيات.وفي العراق أظهرت إحصائية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق إلى 715 حالة ، فيما بلغت حالات الوفاة 50 حالة والشفاء 192حالة.وفي سوريا حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن الحالات العشر المصابة وحالة الوفاة الواحدة بفيروس كورونا المستجد في سوريا، ليست سوى “قمة جبل الثلج”، ومن المتوقع أن يكون هناك “تأثير مدمر” لذلك على المجتمعات الضعيفة. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وضع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا يتخذ منحا تصاعديا. وفي لبنان أقرت الحكومة اللبنانية، خطة لإعادة نحو 20 ألف لبناني عالقين في الخارج، ويرغبون بالعودة إلى بلدهم. كما أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في لبنان إلى 479 حالة .

وفي السودان أعلنت السلطات أول حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، تعود لرجل إسباني الجنسية. فيما أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 10 حالات. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد. ليرتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة. في حين أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات المسجلة من جراء الإصابة بفيروس كورونا بها إلى 21 حالة وفاة.

دوليا، سجلت بريطانيا أعلى قفزة يومية في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 381 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء تفشى الفيروس إلى نحو 1800. في حين قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن بلاده تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفا يوميا بحلول منتصف الشهر الجاري. وفي إيران قال كيانوش جهانور المتحدث باسم وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا وصل إلى 3036 بزيادة 138 حالة وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وزاد عدد حالات الإصابة إلى 47593 حالة. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده قد تتخذ قرارات أكثر صرامة إذا ما اقتضت الحاجة للحد من انتشار كورونا. الى ذلك تسارع الحكومة الأميركية الخطى لبناء مئات المستشفيات المؤقتة بالقرب من المدن الكبرى بعد أن تعرضت منظومة الرعاية الصحية لضغوط تفوق طاقتها بسبب وباء فيروس كورونا. وقد حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة الفيروس، وقد أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض تسجيل 163539 إصابة و2860 وفاة بكورونا أمس. في السياق، قال مسؤولون إن السلطات في أفغانستان وضعت 16 من العاملين بالقطاع الطبي، منهم ستة أطباء، قيد الحجر الصحي بعد أن ساعد فرار أفغان من إيران في إقليم هرات على الحدود الغربية لأفغانستان. كما قالت إدارة صحية إقليمية بالمكسيك لرويترز إن نحو 30 من العاملين بمستشفى في شمال المكسيك أصيبوا بفيروس كورونا. بدورها، قررت كوبا تعليق وصول الرحلات الجوية الدولية وستطلب من كل السفن الأجنبية الخروج من المياه التابعة لها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة المؤكد بفيروس كورونا المستجد قد تجاوز 100 ألف حالة في حين بلغ عدد الوفيات في آخر 24 ساعة أكثر من تسعة آلاف، في حين ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا إلى 67150 حالة ، وفي فرنسا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الوفيات 3523، في ارتفاع بنسبة 17 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، بدوره، صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حيث توقع بأن المعركة مع كورونا قد تأخذ وقتا طويلا. وقد أعلن رئيس دائرة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 12428 بزيادة قدرها 837 حالة وفاة خلال يوم واحد ،وفي السويد يحصل طاقم من شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية على دورة مدتها ثلاثة أيام للتدريب على أداء الواجبات الأساسية في المستشفيات للمساعدة في سد فجوات نظام الرعاية الصحية السويدي الذي يعمل فوق طاقته بسبب آلاف الإصابات بفيروس كورونا ، وفي تركيا أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه تم فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس 46 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 214 حالة في حين ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة 2704 حالات إلى 13531 حالة ، بدورها، أعلنت السلطات اليونانية حظر التجوال في 5 مناطق شمال اليونان الى ذلك، أعلنت السلطات الروسية تسجيل سبع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا. من جهته، قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إن بلاده سجلت أول حالة وفاة جراء كورونا. وفي الصين بدأت السلطات الصحية تسجيل الحالات المصابة بالفيروس والتي لم تظهر عليها أعراض. وقد سجلت الصين تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة انخفاضا من 48 في اليوم السابق. وفي اليابان، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن اليابان لم تصل بعد للمرحلة التي يصبح فيها إعلان حالة الطوارئ أمرا ضروريا لاحتواء الوباء. الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية في تايلاند تسجيل 120 حالة إصابة جديدة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلبنية تسجيل 227 حالة إصابة جديدة.

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البيع والشراء في ووهان عبر جدران بلاستيكية

ووهان (الصين) ـ رويترز: بدأت إجراءات العزل العام تزول ببطء في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي جائحة كورونا، لكن ليس بالسرعة الكافية لبعض السكان المتلهفين على العودة لشراء اللحوم والأطعمة الطازجة بأنفسهم بعد أسابيع اعتمدوا فيها على خدمات التوصيل للمنازل. حيث ما زالت أحياء في المدينة معزولة بجدران بلاستيكية بارتفاع مترين أقيمت في بداية الأزمة لفرض سياسة العزل والتباعد الاجتماعي. وأمام الجدار البلاستيكي وقف مشترون على كراسي لإلقاء نظرة على البضائع المعروضة على الجانب الآخر، وتعالت أصواتهم وهم يسألون الباعة أسفل الجدار عن الأسعار، وبعد ذلك استخدموا تطبيقات الدفع على أجهزة الهاتف المحمول بدلا من المغامرة بالتعامل بالنقود.

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أمير الكويت يتبرع بـ 5 ملايين دينار لمواجهة كورونا

الكويت ـ وكالات: أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بالتبرع بخمسة ملايين دينار لصندوق مواجهة انتشار كورونا نيابة عن أسرة الصباح. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، (كونا)، صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن “أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أمر بالتبرع بمبلغ 5 ملایین دینار كویتي لصالح دعم صندوق مساھمات مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وذلك نیابة عن أسرة الصباح”.

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الرئيس الروسي يعتزل المصافحة

موسكو ـ د ب ا: أعلن الكرملين أمس أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعد يصافح أحدا، وذلك بعدما تم الإعلان عن إصابة طبيب بارز كان بوتين قد التقاه الأسبوع الماضي بفيروس كورونا. ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين القول :”الجميع الآن يحافظون على التباعد الاجتماعي”.

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وفاة رئيس وزراء الصومال الأسبق جراء إصابته بالفيروس

مقديشو ـ وكالات: توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور عدي امس بعد تأكيد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

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تعافي عجوز هولندية عمرها 101 عام

لاهاي ـ رويترز: تعافت عجوز هولندية عمرها 101 سنة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي واقعة وصفها المستشفى بأنها “بارقة أمل”.

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إصابة قط في هونج كونج

هونج كونج ـ رويترز: قالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك في هونج كونج إن قطا أليفا تأكدت إصابته بفيروس كورونا في المدينة بعد إصابة صاحبه بالفيروس، موضحة أن القط لم تظهر عليه أي علامات على المرض. والقط هو ثالث حيوان تثبت إصابته بالفيروس في هونج كونج في أعقاب اكتشاف إصابة كلبين بكورونا خلال اختبارات متكررة للكشف عن الفيروس. وقالت السلطات إن القط سيظل تحت المراقبة والفحص.

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وفاة نائب بالجزائر

الجزائر ـ وكالات: توفي امس البرلماني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي إثر إصابته بفيروس كورونا. وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني”.