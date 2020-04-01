(الناتو) : دعمنا للقوات الأفغانية مستمر ولن نخفض من تواجدنا

فريق طالبان يصل إلى كابول

قتلى وجريحان بانفجار في هلمند

بروسكل ـ عواصم ـ وكالات: دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج حركة “طالبان” إلى خفض العنف، واحترام اتفاق إحلال السلام في أفغانستان المبرم مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي. وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي أمس: “على طالبان أن تخفض العنف وأن تحترم الاتفاق مع أميركا، ونحن نعتقد أن وأضاف “نحن سنخفض وجودنا في أفغانستان عندما يكون الوضع مناسبًا لذلك، ولكننا سنواصل دعمنا للقوات الأفغانية، ونحن نحتاج لدعم جميع الدول المجاورة وباكستان”. وكان ستولتنبرج قد قال في وقت سابق إن قوات الناتو موجودة في أفغانستان لحماية الدول الغربية من هجمات التنظيمات المسلحة الإرهابية التي قد تنتشر فيها.

الى ذلك، وصل فريق من حركة طالبان مكون من ثلاثة أعضاء إلى العاصمة الأفغانية كابول مساء امس الاول لبدء عملية تبادل السجناء المحورية لتدشين المحادثات بين الحركة المتمردة والحكومة لإنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ 18 عاما. وجاء تصور إجراء محادثات السلام، المعروفة بالحوار بين الأفغان، ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان جرى توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة وكان من بين ما نص عليه تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية وطالبان. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان لرويترز “فريقنا الفني المكون من ثلاثة أعضاء سيساعد في عملية الإفراج عن السجناء من خلال التعرف على السجناء ونقلهم”. وكان الإفراج عن السجناء من بين نقاط الخلاف بين طالبان والحكومة فيما يتعلق بعملية التبادل وتوقيتها. على صعيد أخر، أعلنت الشرطة الأفغانية مصرع ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة اثنين، جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في ولاية هلمند جنوب أفغانستان. وذكرت قناة “تولو نيوز” الأفغانية نقلا عن مسؤولين أفغان أن الانفجار وقع في منطقة نهر السراج التابعة لهذه الولاية هلمند. ولا توجد حتى الآن تفاصيل أخرى حول الحادث. تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف ما زالت مستمرة في أفغانستان رغم الاتفاق المبرم بين حركة طالبان والولايات المتحدة.